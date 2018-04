Het is dan Nationale Open Golfdag. Aan de Roegeweg 2 in Steendam staat de poort open voor iedereen die met de golfsport kennis wil maken. Men kan gewoon een balletje komen slaan. Vrijwilligers van de golfclub en een golfleraar zijn aanwezig om te helpen. Voor de jeugd is er speciaal programma.

Voor meer informatie : www.golfclubduurswold.nl.