KP Zijl Zoutwaterbad gaat voor meer dan 400 online abonnementen

Belangstellenden kunnen hun kaart voor het tweede jaar op rij via een paar klikken op de website aanschaffen. Jarenlang vond de voorverkoop van de zwemabonnementen plaats in het VVV-kantoor, maar sinds vorig jaar is het bestuur overgestapt naar een online systeem op www.zoutwaterbad.info. In 2017 werden al bijna 400 abonnementen verkocht via de website. „Laten we hopen dat we dit aantal dit jaar overtreffen,” zegt voorzitter Chris Bultje.

Voor wie zijn abonnement toch liever koopt met de portemonnee in de hand, is de kassa van het zwembad, aan de Badweg 16, in de tweede week van mei geopend. Op 12 mei wordt het KP Zijlbad om 13.00 uur op een ludieke manier officieel geopend.