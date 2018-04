Imposant boek over 125 jaar Hogelandspoor

Op 16 augustus 1893 reed in de vroege ochtend de eerste trein van Groningen via Sauwerd, Winsum, Baflo, Warffum, Usquert, Uithuizen en Uithuizermeeden naar Roodeschool.

Later op die zonnige dag reed diezelfde stoomlocomotief uit de serie SS-500/504 terug naar het hoofdstation van Groningen. De Hogelandlijn was geboren.

Dat die Hogelandlijn nog steeds bestaat – en zelfs is verlengd naar de Eemshaven – mag een wonder heten. Zeker vijf keer (!) werd de lijn in zijn bestaan bedreigd vanaf het midden van de jaren dertig, maar telkens sprongen passagiers, gemeente- en provinciebesturen, spoorwegmaatschappijen, winkeliersverenigingen en plattelandsvrouwen in de bres om de lijn te behouden. En zo bestaat deze treinverbinding 125 jaar later nog steeds, als symbool van uithoudingsvermogen en spoorliefde.

In Sporen door het Hogeland is de geschiedenis van deze 26,9 kilometer lange spoorlijn opgetekend. Het imposante boek telt 496 pagina’s en meer dan duizend foto’s en afbeeldingen in full color. In elf hoofdstukken reist de lezer mee door de tijd, langs de stations en de verschillende thema’s: van passagiers tot spoorpersoneel, van stoom tot diesel, van spoorveiligheid tot koffiehuizen (Spoorzicht!). Plattegronden, foto’s en bijzondere verhalen brengen deze noordelijkste lijn van Nederland tot leven. Bovendien eindigt het boek met een overzicht van alle bedrijven in de Eemshaven. Want waar geschiedenis ophoudt, begint de toekomst.

Sporen door het Hogeland werd gemaakt door de Stichting Boekgroep Noord-Groningen, bestaande uit schrijver/journalist Louis Stiller, interviewer/schrijver Jan de Boer, ontwerper/vormgever Wim Witteveen, fotograaf Gerard Oostra en researcher/uitgever Henk van Welzen. Eerder maakte dit team Dijkrijk – Noordpolder 1811-2011 en – in een iets andere samenstelling – Warffum zo ’t is, zo ’t was.

Sporen door het Hogeland kan besteld worden via de website www.sporendoorhethogeland.nl.