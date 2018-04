Eveline Middel uit Holwierde provinciaal voorleeskampioen

Tijdens de provinciale finale op woensdag 11 april in Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam las Eveline voor uit Serafina en de zwarte mantel van Robert Beatty. ‘Eveline las een bloedstollend fragment voor. De dreiging die daarvan uitging lag in haar ogen als ze, over het boek heen, het publiek inkeek’, aldus de jury die dit jaar bestond uit Alice Vellinga, lid van de raad van toezicht van Biblionet Groningen, kinderboekenschrijver Gonneke Huizing en RTL4-presentatrice Margreet Beetsma.

Biblionet Groningen organiseerde dit jaar voor de 25e keer de regionale voorronden, de halve finales en de provinciale finale. In de voorronden streden in totaal 172 Groningse schoolkampioenen uit groep 7 en 8 om een van de zestien halve finaleplekken. Uiteindelijk veroverdern acht voorleeskanjers een plaats in de provinciale finale.

Tijdens de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd op 23 mei 2018 gaat de Groningse winnaar het opnemen tegen de elf andere provinciale voorleeskampioenen. De uiteindelijke winnaar mag zich Nationaal Voorleeskampioen 2018 noemen en hij of zij wordt een jaar lang kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum in Den Haag.