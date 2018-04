Derde Koningsontbijt Stichting Walk On in Wagenborgen

Stichting Walk On houdt voor de derde keer op rij een Koningsontbijt op vrijdag 27 april in Ons Centrum te Wagenborgen.

De opbrengst gaat naar Stichting Walk On, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de kosten van het eerste exoskelet voor de stichting.

Stichting Walk On zet zich in om dwarslaesiepatiënten weer te kunnen laten lopen middels een exoskelet, een robotpak. Zij hebben sinds december 2017 een exoskelet (ter waarde van €75.000) in bruikleen van de leverancier en voor 1 juli 2018 moet het restant bedrag van €22.000 betaald worden. Als dat niet lukt, zal zal het pak waarschijnlijk terug moeten naar de leverancier.

De vorige twee edities van het Koningsontbijt waren een groot succes. Het ontbijt wordt mogelijk gemaakt door: Ons Centrum Wagenborgen, Albert Heijn Appingedam, Bakkerij Prins Scheemda, Plus Schildwolde, Eierhandel van der Spek Oostwold, Bloemen en Lifestyle Oldambt Winschoten en de vrijwilligers van Stichting Walk On.

Opgeven kan tot 24 april bij de familie Jager, Kerkstaat 54 in Wagenborgen of bij de Spar in Wagenborgen.