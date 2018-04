Eten verbindt bij de ASWA

Op zondag 22 april, van 14.00 tot 17.00 uur uur is er in het ASWA-gebouw in Appingedam een hapjesbuffet, gemaakt door mensen uit Armenië, Java, Syrië, de Molukken en Afghanistan.

Daarnaast worden er mooie verhalen verteld over het eten en de ingrediënten vanuit de diverse culturen. Ook wordt er eigen muziek ten gehore gebracht.

Opgave is noodzakelijk in verband met de voorbereidingen. Dit kan bij het Servicepunt in het ASWA-gebouw, via 0596 626792 of osp@aswa-welzijn.nl.