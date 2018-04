Coalitie van CDA en Gemeentebelangen in Appingedam

Beide partijen waren het al snel eens over de vorming van een nieuw college en hebben nu ook overeenstemming over een concept-coalitieakkoord. In dit akkoord ‘Appingedam: vanuit kracht naar de toekomst!’ zijn de belangrijkste thema’s op hoofdlijnen uitgewerkt.

Het akkoord is dinsdagmorgen ondertekend door huisig wethouder en formateur Annalies Usmany-Dallinga van Gemeentebelangenen de fractievoorzitters Iwan Poucki (Gemeentebelangen) en Bert Raangs (CDA). De andere kandidaat-wethouder Lea van der Tuin-Kuipers (CDA) was daar ook bij aanwezig.