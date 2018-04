Lezing over vrouwenhart in Delfzicht ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen houdt, in samenwerking met de Harteraad, op donderdag 19 april van 19.30 tot 21.30 uur een lezing over het ‘Het Vrouwenhart’.

Dat gebeurt tijdens het Hart- & Vaatcafé, een ontmoetingsplaats voor hartpatiënten, partners, familie, mantelzorgers en andere belangstellenden in het restaurant van het ziekenhuis in Delfzijl. Deelname aan de bijeenkomst is gratis maar bezoekers dienen zich wel aan te melden.

Mannen hebben vaker de typische signalen van een hartinfarct dan vrouwen. Ze krijgen plotseling een aanhoudende drukkende pijn op de borst, die kan uitstralen naar andere delen van het lichaam. Vaak gaat dit samen met misselijkheid, zweten en braken.

Bij vrouwen komen de typische mannensignalen ook voor. Ze hebben echter vaker minder duidelijke signalen zoals pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug, pijn tussen de schouderbladen, kortademigheid, extreme moeheid, duizeligheid, een onrustig gevoel, angst en een snelle ademhaling. Dat hart- en vaatziekten voor het overgrote deel bij oudere vrouwen voor komt, heeft te maken met de beschermende werking van het hormoon oestrogeen. Tijdens de overgang is ereen afname van dit hormoon. Daarmee verdwijnt ook de bescherming. Vrouwen krijgen na de overgang meer buikvet, een hoger percentage slechte cholesterol en zijn gevoeliger voor een hoge bloeddruk: typische risicofactoren voor hart en vaatziekten. Veel van de verschijnselen van hartkwalen bij vrouwen lijken op symptomen van de overgang en daarom worden hartkwalen niet altijd herkend bij vrouwen.

Tijdens het Hart- & Vaatcafé houdt cardioloog Nicole van Popele een presentatie over het onderwerp ‘Is het vrouwenhart anders dan het mannenhart?’ Overgangsconsulent Karin Jager vertelt over ‘Opvliegers en hartkloppingen tijdens de overgang’. Verder is een ervaringsdeskundige (patiënt) uitgenodigd om haar eigen verhaal te vertellen.

Aanmelden kan via aanmelden@ozg.nl of via 088-066 1000.