Stadsarchivaris vertelt in bibliotheken Appingedam en Delfzijl over Tweede Wereldoorlog

Stadsarchivaris Jeroen Hillenga geeft in de bibliotheken van Appingedam en Delfzijl een lezing over Tweede Wereldoorlog.

In bibliotheek Appingedam gaat het donderdag 19 april van 12.00 tot 13.00 uur gepaard met een lunch. Hillenga gebruikt een diapresentatie.

Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 17 april in de bibliotheek, via 088 - 50 61 803 of g.poort@biblionetgroningen.nl.

Vanuit de Bibliotheek Delfzijl gaat het dinsdag 24 april van 14.00 tot 15.30 uur om een stadswandeling. Hillenga vertelt op diverse locaties over de Tweede Wereldoorlog. Er is plaats voor maximaal 15 personen. Opgeven kan via Truus Smid: 0596 - 633322 of truussmid@yahoo.co.uk.