Dow Delfzijl breidt na 45 jaar fors uit

Dow viert op woensdag 11 april het 45-jarig bestaan van de vestiging in Delfzijl. Het jaar 2018 staat voor de vestiging in het teken van festiviteiten en uitbreidingen.

In september wordt het jubilieum gevierd met een personeelsfeest en een open dag. Daarnaast rondt Delfzijl dit jaar een grootschalig project af om de productiecapaciteit van de fabriek te vergroten.

In Delfzijl produceert Dow Methyleen Difenyl di-Isocyanaat (MDI), een belangrijke basisgrondstof voor de polyurethaanindustrie. In combinatie met polyol – dat geproduceerd wordt in Dow Terneuzen – wordt het MDI gevormd tot polyurethaan; een schuim dat vele toepassingen kent. In de vorm van zachte schuimen vooral in matrassen, de meubelindustrie en in isolatiematerialen. In de meer harde vorm onder meer in koelkasten, dashboards en mobiele telefoons. Verder wordt MDI verwerkt in schoenzolen, lijm en verf. Bij Dow in Delfzijl werken 80 mensen.

De vraag naar MDI is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Hierdoor opereert de Delfzijl productielocatie op een zeer hoge benuttingsgraad. Deze gezonde bedrijfsvoering is voor Dow nu reden om de capaciteit verder op te voeren. Om te kunnen voldoen aan de toenemende, wereldwijde vraag naar MDI en om de fabriek toekomstbestendig te maken, wordt gewerkt aan de uitbreiding van de productiecapaciteit en –flexibiliteit.

Vestigingsdirecteur Harry van de Worp: „Dankzij ons zogeheten Logistics Improvement project vergroten we de productie van de MDI-fabriek significant. We hebben straks ook meer productieflexibiliteit. We kunnen meer soorten MDI produceren, die beter aansluiten op vragen uit de markt.”

Voor de opslag van ruwe grondstoffen beschikt Dow Delfzijl over twee opslagtanks. De bestaande fabriek wordt nu uitgebreid met een derde, nieuwe opslagtank. Hierdoor ontstaat meer opslagcapaciteit en is Dow Delfzijl voor de productie van MDI in de toekomst minder kwetsbaar met betrekking tot de aanvoer van grondstoffen per schip.

Bijzonder aan de nieuwe opslagtank is dat deze aardbevingsbestendig wordt gebouwd op 132 palen. Dat is nodig vanwege het risico op aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning.