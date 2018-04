Zomerse afsluiting presentatie Pronkjewailpad

Zaterdag ging de negende etappe door de gemeente Midden-Groningen. De route loopt daar onder andere door ’t Roegwold. Burgemeester Rein Munniksma heette de wandelaars welkom op de overgang van de Dannemeerweg. Hij ontving van Annet de Jong van Staatsbosbeheer en Salome de Vries van natuurcamping Wildemansheerd het eerste exemplaar van de Falkkaart over ’t Roegwold en het Schildmeer. Daarna liep Munniksma een deel van het pad met het gezelschap mee. De wandelkaart van ’t Roegwold met daarop enkele vogels die in het gebied voorkomen ligt vanaf donderdag 12 april, de officiële start van het pad, in de stempelkast van Staatsbosbeheer aan het Dannemeer voor alle wandelaars die het Pronkjewailpad lopen.

Het Pronkjewailpad is een initiatief van Peter Velthuis, de bedenker en organisator van Tocht om de Noord. Het Pronkjewailpad is een wandelevenement, een individuele Tocht om de Noord die tussen 12 april en 1 november gelopen kan worden. In de periode 30 maart tot 8 april werd elke dag een etappe van de route Noord van het Pronkjewailpad geopend door een groepje wandelaars. Het Pronkjewailpad bestaat uit een noord- en zuidroute van elk ongeveer 250 kilometer. Onderweg bieden locaties of toeristische ondernemers de wandelaar een voorproefje van zijn gastvrijheid (Pronkjewail) aan. Op die plek krijgt de wandelaar iets 'cultureels' mee, soms een mooi verhaal of gratis toegang tot een van de pareltjes in onze provincie, soms een typisch Gronings lekkernij, soms een bijzondere Groningse attractie. Overal doet hij mooie ervaringen op. Onderweg moet de wandelaar een stempel ophalen.