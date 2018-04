Wereldkampioene Chantal Blaak zegeviert in Winsum

De hele wereldtop van het wielrennen reed zaterdag in en om Winsum tijdens de Healthy Ageing Tour. Het was wel erg bijzonder dat uitgerekend wereldkampioene Chantal voor veel publiek als eerste over de meet ging.

Blaak was in de vierde etappe van één van de belangrijkste wielerwedstrijden voor vrouwen duidelijk de snelste van een kopgroep van vijf rensters. Het kwintet wist zich in de de slotfase los te maken uit een grotere kopgroep van twaalf.

Achter Blaak werd Kirsten Wild tweede, Monique van de Ree derde en Amy Pieters vierde. Na dit Hollandse kwartet eindige de Duitse Mieke Kröger.

Pieters kon in Winsum haar koppositie, die ze in de tweede etappe bemachtigde, verbeteren tijdens de ploegentijdrit. Net als Blaak rijdt ze bij het dominerende team Boels-Dolmans. Haar leidende positie kwam zondag tijdens de slotetappe, met start en finish in Groningen, niet meer in gevaar.