Hoogste KNVB-onderscheiding voor Sibolt Hovenga

De bijbehorende plaquette ontving Hovenga van scheidrechtersbegeleider Roelf Folkersma uit Holwierde. Hovenga is al 60 jaar lid van de KNVB. „Het is de eerste keer dat ik dit meemaak,” gaf Zwerver het belang van de onderscheiding aan. Hovenga heeft ook wel heel veel gedaan voor zijn club en de KNVB. Wat heeft hij eigenlijk niet gedaan.”

Binnen de vereniging is Hovenga niet alleen bestuurslid geweest, maar ook toto/lotto-functionaris, keeperstrainer, jeugdleider en grensrechter. In 1995 besloot hij ook nog eens te gaan fluiten. Hij floot wedstrijden in het zaalvoetbal, het veldvoetbal en de laatste jaren ook in het G-voetbal. Daarnaast was hij bijna vijftien jaar rapporteur. Zijn vereniging benoemde hem al in 1994 tot erelid en en in 2007 en 2013 kreeg Hovenga respectievelijk de zilveren- en gouden scheidsrechtersspeld.

De overhandiging vond plaats in zorgcentrum Innersdijk Ten Boer, waar Hovenga verblijft sinds een herseninfarct. Daardoor is hij eenzijdig verlamd geraakt en heeft hij moeite met praten.