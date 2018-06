De negen PKN gemeenten in De Fryske Marren houden gezamenlijk een kerkdienst aan het water. Op 24 juni om 10.00 uur is het strand van De Ulesprong in Sint Nicolaasga het decor van de Iepenloft Tsjerke tsjinst. De kerken zelf zijn die dag dicht.

Ds S de Vries, ds J. Finnema en ds W. Andel gaan de dienst voor. De drie dominees proberen een uur lang als één op te treden. De Jouster Fanfare zorgt voor de muzikale omlijsting. De gemeenten van Joure, Ouwsterhaule/ Scharsterbrug, Op ‘e Noed, Lemmer, Echtenerbrug/Oosterzee, Haskerhorne, Terkaple, Langweer en Delfstrahuizen/Sintjohannesga doen mee met de dienst.

Het idee voor de dienst aan het water is in 2014 ontstaan. ,,De kerken lopen leeg’’, zegt Pieter Beintema, bedenker van de dienst. ,,We hebben er allemaal mee te maken. Door samen te werken met de andere kerken, willen we weer wat levendigheid krijgen. We hopen op een negenhonderd tot duizend bezoekers.’’

Deze kunnen niet allemaal met de auto komen. De bussen van het NOV-museum in Ouwsterhaule halen de kerkgangers op. Bij elk van de negen kerken is een opstapmogelijkheid. Daarnaast hebben is een fietsroute uitgezet en promoten de kerken het carpoolen.

