De Ontmoeting: Lemster Visserijdagen

In de rubriek De Ontmoeting verhalen over waar mensen elkaar ontmoeten. Deze week is Harry Buitenga aan het woord. Harry is een van de organisatoren van de Lemster Visserijdagen.

Wie ben je?

,,Mijn naam is Harry Buitenga. Lourens Roelevink, Hendrik de Boer en ik organiseren samen de Lemster Visserijdagen die 22, 23 en 24 juni plaatsvinden. Naar aanleiding van het Dickens Festijn en een aantal andere weekenden die hier in Lemmer georganiseerd zijn, hadden wij zoiets van: waarom kunnen we in juni niet gewoon iets leuks organiseren? Een leuke activiteit in het dorp waarbij de visserij, Lemmer is een authentiek vissersdorp van vroeger, centraal staat. Tussen mei en de bouwvak zagen we ook een gat qua activiteiten in Lemmer.”

Hoe zijn jullie toen te werk gegaan?

,,Het voorstel hebben we neergelegd bij de Ondernemers Vereniging Lemmer. De OVL was enthousiast en vanaf dat moment hebben we het opgepakt en zijn we diverse activiteiten gaan ontplooien. Het programma hebben we samengesteld door creatief te zijn, door dingen die op ons pad kwamen en door ideeën die door mede-ondernemers werden aangedragen.

Wat wordt een hoogtepunt?

,,Eén hoogtepunt weet ik niet, we hopen gewoon dat het drie hoogtepunten worden van 24 uur lang. We hopen dat de intocht aankomende vrijdagavond heel erg gezellig gaat worden. We willen dan de oude visserij en de nieuwe visserij naar voren laten komen in de sleep aan boten. Dat gaat ook weer gepaard met muziek en dergelijke. Zaterdag is er voor de kinderen een luchtkussen, zijn er poonrokers aanwezig, is er muziek van shantykoren en ’s avonds is er zakslaan. Zakslaan hebben we geadopteerd, dat organiseren wij mede. Diegene die dat altijd in augustus organiseert, hebben wij gevraagd of hij dat tijdens de visserijdagen wilde doen. Hij was er laaiend enthousiast over. We eindigen de visserijdagen met Kees Plat, zanger van de tributes band van The Cats. We willen hem op laten treden op een aak. We hopen dat dat heel blij, fleurig en lekker klinkt door het dorp heen.”

Jullie hebben ook Lemster vlaggen verkocht?

,,Ja, klopt. De Lemster vlag dreigde op een bepaald moment een beetje te verdwijnen in verband met de fusie met De Fryske Marren. Die vlag hebben we weer massaal kunnen verkopen in het dorp en de vlaggen worden ook allemaal opgehangen in het centrum. Daarnaast wordt het dorp aangekleed met fuiken en netten en dergelijke. Het moet een lekker authentiek gezicht zijn. Het leuke is ook dat het door het hele dorp omarmd wordt. Het was een idee van ons drieën, maar we krijgen heel veel positieve reacties van mensen die willen meedoen. We merken het ook aan de hoeveelheid vlaggen die we hebben verkocht. Wat dat betreft verwachten we eigenlijk ook, en gezien de weersomstandigheden die er komen gaan, dat het wel een feestje kan worden.”

Is dat ook jullie doel?

,,Wat wij willen is om een weekend erbij dat Lemmer weer lekker op de kaart zet. Dat men door Lemmer loopt en denkt: ‘Wat is het hier eigenlijk toch heel erg leuk’. Dat is de strekking. Wat er verder van komen gaat, weten we ook niet. Wel willen we dit jaarlijks op de agenda zetten. We werken niet met bepaalde doelstellingen, we willen er een feestje van maken voor het dorp zelf en dat wordt heel erg omarmd door bewoners en ondernemers in het centrum. Men moet weten dat het een grote brok aan gezelligheid gaat geven. Daar hopen we op, maar gaan we ook van uit. Het moet een feestje worden en mensen moeten lekker naar het dorp blijven komen, dat is voor ons de strekking.”