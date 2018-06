Zevende wedstrijd open boten competitie 2018

De zeven deelnemende boten kregen dus een stevige bries te verwerken op de Grutte Brekken. Het wedstrijdveld lag gelijk onder de rook van Lemmer en dit was een verstandige beslissing.

Hoewel het hard waaide, was hier weinig golfslag en in combinatie met de zandloperbaan, hebben de deelnemers een mooie strijd laten zien. In beide wedstrijden werd er flink gestreden om elke meter op het water.

In de klasse zwaardboten pakte Bianca Huizinga, Laser radiaal, haar dagoverwinning gevolgd door Dick v/d Zee in de Solo.

Bij de kielboten pakten Ben Zenhorst en Tjarco Galema, Valk, de overwinning. 2e werden Frans en Marianne Hogeterp, BMer. 3e Gerbrand Koornstra en Tinnie Wagenaar, Valk. 4e Lieuwe Bergstra en Robert de Jong, Sailhorse. 5e Wouter Kroes en Hans Geul, Centaur.

Komende donderdag zal om 19.30 weer gestart worden voor de volgende wedstrijden.