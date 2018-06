Superweekend voor Pegasus turnsters

Voor de turnsters van Pegasus Lemmer was zaterdag 16 juni een drukke dag. In Drachten werden de Friese toestelfinales van de 3e en 4e divisie georganiseerd. Harlingen was de plaats waarin de toestelfinales 2e divisie van Noord-Nederland plaats vonden.

In Drachten kwamen de turnsters op de vloer welke tijdens twee voorronden zich geplaatst hadden voor deze finale. De vereniging uit Lemmer was daarbij ruimschoots vertegenwoordigd in verschillende categorieën en niveaus.

Bij de jeugd niveau G behaalde Mila Bergsma de derde plaats op vloer door vooral haar mooie uitvoering van de choreografie. Kyra Postma, junior F, liet aan brug haar sterke vooruitgang van de laatste weken zien en werd beloond met de eerste plaats. Ook Famke Jongsma, junior F, behaalde een eerste plaats. Zij deed dat bij sprong met een, voor haar, nieuwe sprong.

Femke Gaal, junior E, kon door blessures niet aan de tweede meerkamp deelnemen. Bij de wedstrijd in Drachten werd haar training inzet van de laatste weken beloond met een eerste plaats bij sprong en tweede plaats bij balk. Mariska de Vries, senior C, had een fantastische wedstrijddag. Op sprong werd zij eerste, bij balk en vloer werd de tweede plaats behaald.

Voor de wedstrijden in Harlingen hadden Rineke Haarsma en Josine Kruijshaar zich gekwalificeerd. Op zich al en bijzonder goed resultaat in de wetenschap dat de concurrentie uit Groningen, Friesland en Drenthe voornamelijk in permanent ingerichte turnhallen trainen vaak 9 tot 12 uren per week. De twee turnsters van Pegasus trainen maximaal 5 uren per week.

Door goed doordachte oefeningen qua samenstelling met technisch verzorgd turnen werden bijzonder hoge resultaten geboekt. Rineke behaalde zilver bij sprong en vloer. Josine werd knap eerste bij balk.

De turnsters mogen trots zijn op de resultaten. Resultaten behaald door een fijne sfeer tijdens de trainingen tussen de turnsters onderling en de trainersgroep.