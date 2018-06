Medailleregen bij Pegasus heren in de toestelfinales

Voor het eerst vonden zondag 17 juni de toestelfinales plaats voor de niveaus 6-21. De heren konden zich in eerdere wedstrijden hiervoor plaatsen. Per toestel hadden de beste heren van regio Noord zich geplaatst.

Bij Instap niveau 20 hadden drie jongens van Pegasus zich geplaatst. Max van Hettema mocht meedoen op voltige. Hij deed dit heel erg netjes en kreeg met 17,80 punten de gouden medaille. Jordy Artz had zich op drie toestellen geplaatst. Op voltige werd hij 4e, op rek werd hij 2e en op sprong zat hij met 18,35 punten net 0,05 punten achter de eerste. Hij kreeg ook hier een zilveren medaille. Bertus Gerrit Dijkstra had die 0,05 punten meer en hij kreeg dan ook de gouden medaille op sprong. Op vloer, voltige en brug werd hij net 4e, maar in de ringen haalde hij 18,40 punten en dat leverde hem nog een gouden medaille op.

Jelmer Albada turnde in Jeugd niveau 11 en had zich voor vier toestellen geplaatst. Hij behaalde een 5e plek op de vloer en brug, een 4e plek op de ringen en met 8.45 punten kreeg hij de bronzen medaille op voltige.

In de categorie Junior 1 niveau 11 deed Wesley Wiggers op vijf toestellen mee. Hij behaalde een derde plaats op sprong en op brug. In de ringen en bij rek kreeg hij een zilveren medaille. Op voltige behaalde hij 9,50 punten en kreeg hiervoor de gouden medaille.

Jarno Pama turnde in Junior 1 niveau 10 alle zes toestellen. Er deden in zijn categorie maar twee of drie heren mee per toestel en hij was dus al verzekerd van zes medailles. Voor de kleuren moest hij nog even turnen. Hij behaalde een zilveren medaille op voltige en brug. Gouden medailles verdiende hij op vloer, ringen, sprong en rek. Bij rek behaalde hij een mooie score van 10,85 punten.

In Instap niveau 19 hadden zowel Stan de Jong als Sydo de Jong zich geplaatst voor een aantal toestellen. Sydo behaalde op brug een bronzen medaille en bij sprong kreeg hij met 18,20 punten de gouden medaille. Stan deed mee op 5 toestellen en behaalde een bronzen medaille op ringen en sprong. Voor de vloer en voltige kreeg hij een zilveren medaille en met een score van 18,20 punten op de brug kreeg hij de gouden medaille.

Ruben Deinum en Niels Deinum turnden alle zes toestellen in de categorie Senior niveau 7, samen met één andere concurrent. De heren waren dus ook al verzekerd van zes medailles, maar mochten nog strijden om de kleur te bepalen. Ruben kreeg een bronzen medaille op voltige en zilveren medailles op vloer, ringen, brug en rek. Met mooie sprongen en vooral goede landingen behaalde hij 10,90 punten op sprong en kreeg hiervoor de gouden medaille. Niels werd 3e op sprong en kreeg op de andere vijf toestellen allemaal gouden medailles. Hij turnde op vloer een zeer nette oefening en behaalde hiermee 11,50 punten.

Na een zeer succesvol weekend kijken de trainers terug op een heel mooi seizoen. Dit waren de laatste wedstrijden van dit seizoen. Wie de heren nog in actie wil zien, is van harte welkom op de uitvoering op 7 juli.