Heren L8 winnen 10e editie Grachtenrace in Zwolle

De race is onderverdeeld in een heren en een dames wedstrijd en deze keer mochten de heren als eerste starten en starten de dames van het Lyts Leeuwke in de middag.

Iets voor de klok van elf uur werden de heren gestart, vanaf de brasserie “de Hofvilla”, door de wethouder van Zwolle. De race voer tegen de klok in door de grachten van Zwolle. De race kenmerkt zich door haakse bochten en smalle wateren. Een ronde om het stadscentrum bedraagt 3 kilometer en werd in recordtempo afgelegd. Met een gemiddelde van 8,8 kilometer per uur werd richting het Zwarte Water geroeid. Na ruim 3,5 kilometer werd er gekeerd bij de Masterbroekerbrug en werd er weer richting het centrum van Zwolle geroeid. Door een goede concentratie was het verval qua snelheid minimaal. Bij binnenkomst in het centrum van Zwolle moesten nu nog 2 rondjes met de klok meegroeit worden. De sloep “liep” fantastisch door de smalle grachten en zou kon na uiteindelijk ruim 15 kilometer een tijd van 1:46:01 worden genoteerd. Het goede gevoel werd resulteerde uiteindelijk met de eerste eerste plaats voor de heren, snelste in de 1e klasse en 5e overall van de 43 deelnemende herensloepen. Een fantastisch resultaat en helemaal omdat het damesteam vorig jaar de snelste waren in de 1e klasse. Zo gaat de prijs voor het 2e achtereenvolgende jaar weer naar Lemmer.

De volgende uitdaging ligt over 2 weken alweer te wachten op Terherne voor de 15 kilometer lange Kameleonrace.