Drie herenteams van Pegasus behalen zilveren medaille

Al vroeg in de ochtend mochten de heren van niveau 7 turnen. Niels en Ruben Deinum turnden op alle zes toestellen. Zij deden dit netjes en behaalden mooie scores. Marco Boschma had zich toegelegd op voltige en liet zien dat hij daar goed op getraind had. Juryan Overbeek turnde de vloer, voltige, sprong en rek en Dennis Boschma turnde in de ringen, op sprong, brug en rek. In de ringen en op de sprong behaalden ze als team een 1e plek. Met een totaalscore van 194,55 punten behaalden de heren een zilveren medaille.

In de tweede wedstrijd waren de heren van niveau 11 aan de beurt. Het team bestond uit Jelmer Albada, Wesley Wiggers, Jarno Pama en Jens van der Heide. Het was voor Jens de eerste wedstrijd. Zij turnden alle vier heel goed. Met een 1e plek op sprong, rek en ringen en een 2e plaats op brug maakten ze het heel spannend. Helaas werden ze met een puntentotaal van 176,30 net 4e.

Tegelijk mochten Angelos Tsafkas, Douwe Jongschaap en Pelle Kuipers hun wedstrijd in niveau 21 turnen. Het was voor hen de allereerste wedstrijd en dus heel spannend. Ze turnden alle drie heel netjes en behaalden hoge scores. Op de sprong en brug werden de jongens 2e. Met een totaalscore van 329,80 punten hadden ze 0,40 punten voorsprong op de nummer 3. Ook deze jongens kregen de zilveren medaille omgehangen.

In niveau 17 turnden Almar Zwerver en Tiemen van der Meer samen met drie heren van De Stânfries IJlst. Ze turnden heel goed, maar de concurrentie was zeer groot. Met een 3e plek op rek en een 1e plek op vloer hebben ze het heel goed gedaan. De totaalscore van 311,70 punten leverde dit combinatieteam een 6e plaats op.

Als laatste op de dag mochten de jongens van niveau 19 turnen. Het team bestond uit Stan de Jong, Sydo de Jong, Bertus Gerrit Dijkstra, Jordy Artz en Max van Hettema. De laatste drie turnden een niveau hoger dan zij dit seizoen individueel turnden. Zij turnden allemaal erg netjes en waren op sprong 1e. Tweede plaatsen haalden ze op voltige, ringen en brug. Met een totaalscore van 333,20 punten zilveren kregen ook zij een zilveren medaille.