Jeugd kan gratis boeken lenen bij bibliotheek

Anno 2018 zijn er dan ook meer alternatieve leesvormen dan ooit. ,,Veel mensen weten eigenlijk nog niet wat je allemaal met een biebpas kunt."

Sytske Atsma, directeur van Bibliotheken Mar en Fean, is blij dat heel veel kinderen de weg naar de bieb al goed weten te vinden. ,,Maar we willen dolgraag nog meer kinderen zien lezen”, aldus Atsma. ,,We willen de drempel om te gaan lezen zoveel mogelijk weghalen en daarom hebben we de boetes voor het te laat inleveren afgeschaft. Ook ben je tot je 18e gratis lid. Er is dus ook geen enkele reden meer om je kind niet lid te maken.”

Omdat niet elk kind even makkelijk leest, worden er ook alternatieve leesvormen aangeboden. Zo heeft de bieb een uitgebreide catalogus met e-books en luisterboeken. Die zijn weer handig onderverdeeld in verschillende leeftijden, zodat ieder kind met boeken in aanraking kan komen. Voor de allerjongsten, kinderen tot twee jaar, is er het BoekStart-koffertje. ,,Daarin zitten prentenboekjes en wat extra informatie, je kunt nu eenmaal niet vroeg genoeg beginnen.”