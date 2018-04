Huub van der Vlis uit Lemmer maakte deze foto. ‘Een oase van rust in een roerige wereld, waar de tijd gelukkig stil is gestaan’, schrijft hij erbij.

Heeft u ook een mooie foto die u met de lezers wilt delen? Stuur deze in voor de rubriek ‘Foto van de week’. Uw foto kunt u mailen naar jou@ndcmediagroep.nl of naar zfr@ndcmediagroep.nl. Vermeld hierbij uw naam, woonplaats en waar de foto is gemaakt.