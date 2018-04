Dubbel feest bij volleybalvereniging Tsjûkemarders

Na een geweldig seizoen waar Heren 2 van de Tsjûkemarders op een wedstrijd na alles heeft gewonnen, was het afgelopen vrijdag al duidelijk dat Heren 2 kampioen is geworden. Tegenstander Reva, die de Tsjûkemarders op de hielen zat in de competitie, liet in een uitwedstrijd een punt liggen waardoor Heren 2 automatisch kampioen werd. Een prachtige prestatie voor de vereniging, die dit jaar nu met al met al drie teams kampioen geworden is. Dames 2 werden eerder al kampioen.

Ook de mini's vielen in de prijzen. Zij spelen een keer per maand op zaterdag een wedstrijd. Maar daarnaast trainen Sibren, Rinse, Leander en Delmer en dat ging steeds beter. Daarom hebben ze de laatste twee toernooien alle wedstrijden gewonnen en zijn ze nu kampioen.