Zakelijk Bekeken: Yvonne Derks geeft antwoord

Hoe zou u uw bedrijf omschrijven?

,,De Culinaire Huiskamer is één van de lekkerste winkeltjes van Lemmer volgens onze klanten. Zelf producten maken, dat is de kracht van de winkel. De Culinaire Huiskamer is een gezellige en knusse delicatessenwinkel in het centrum van Lemmer. Naast de ruim twintig soorten zelfgemaakte tapenades, dippers en maaltijdsalades, verkopen we ook wijn, kaas, worsten uit diversen landen, olijfoliën, balsamico’s en nog veel meer. We hebben ook non-food producten in de winkel zoals schalen en planken waar we leuke(kerst) pakketten mee maken. Ons assortiment is niet altijd hetzelfde, ik probeer altijd weer met mijn creativiteit de klanten te verrassen met een bijzonder kaasje of een dipper. Volgens onze klanten is onze aioli de lekkerste in de omgeving. Er gaan heel wat liters doorheen. Afgelopen kerst en oud en nieuw hebben we ruim honderd liter gemaakt. We leveren de aioli ook aan de horeca. We proberen ook samen te werken met ondernemers in Lemmer. Zo bakt bakker Breimer ons bijzondere stokbrood en maakt slager Koopmans de Friese worst met Toscaanse kruiden.”

Waarom bent u met uw bedrijf gestart?

,,Ik heb een horecaopleiding gevolgd en wilde altijd al iets voor mezelf. Maar de vraag was, wat? Ik had op mijn 16e al een ondernemingsplan gemaakt voor een kookwinkel en kookstudio, maar daar had ik eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ik had wel allerlei uitstapjes gemaakt wat werk betreft. In 2012 kwam ik zonder baan te zitten in verband met de crisis. Ik dacht: ‘het is nu of nooit’. Dus met alle informatie uit bezoekjes naar beurzen en leveranciers, zijn we in 2012 de uitdaging aangegaan op de Lijnbaan met een delicatessenwinkel en kookstudio. Inmiddels zijn we verhuisd naar de Kortestreek, omdat de kookstudio niet te combineren was met de drukte in de winkel. We hebben een prachtige plek, zeker in de zomerperiode met de toeristen en de gezelligheid in Lemmer.”

Waar hoopt u over vijf jaar met uw bedrijf te zijn?

,,Ik hoop dat we nog steeds een bloeiend en groeiend bedrijf zijn. We zijn sinds 2016 gecertificeerd als foodspecialiteitwinkel en daar zijn we erg blij mee. Dat betekent dat we volgens het vakcentrum alles goed voor elkaar hebben wat hygiëne en kwaliteit betreft. Het is ook een stok achter de deur om de winkel er tip top uit te laten zien. Ik ben altijd erg blij hoe de klanten reageren op onze gezellige en knusse winkel. Ik wil gewoon doorgaan waar we nu mee bezig zijn.”