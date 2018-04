Lemster rijdt met auto de sloot in: werkstraf en ontzegging

22 oktober 2017 is een dag die de Lemster niet licht zal vergeten. Hij raakte veel kwijt op die bewuste dag. ,,Mijn woning, mijn auto, mijn vrouw en mijn rijbewijs. Mijn hele wereld stortte in”, zei de man. Hij zou twee kennissen wegbrengen, nadat hij een fikse ruzie met zijn vriendin had. Bij Oosterzee stuurde hij de net aangeschafte Saab 95 de sloot in.

Toen de politie arriveerde, moest de Lemster blazen. Er was drank in het spel en hij moest mee naar het bureau. Dat wilde hij niet en vanaf daar escaleerde de situatie. De Lemster kreeg de boeien om en dat beviel hem niet. Op het bureau liep het nog verder uit de hand. Omdat de politie vermoedde dat de man meer dan alleen alcohol had genuttigd, moest er bloed worden afgenomen.

Nadat de GGD-arts drie keer mis had geprikt, geloofde de Lemster het wel. Hij ging tekeer tegen de agenten, die hij ernstige bedreigingen naar het hoofd slingerde. Daar had hij achteraf spijt van: twee dagen later bood hij zijn excuus aan en bracht hij een bloemetje op het bureau. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij volgens de rechter een hogere straf gekregen. De Lemster kreeg een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van zeven maanden, plus twee maanden voorwaardelijk.

Tekst: Renze van der Sluis