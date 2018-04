De Ontmoeting: Badmintonvereniging Lemmer

In de rubriek De Ontmoeting verhalen over waar mensen elkaar ontmoeten. Deze week is Jannie Troelstra aan het woord. Jannie is penningmeester bij Badmintonvereniging Lemmer.

Wie ben je?

,,Mijn naam is Jannie Troelstra, ik ben bijna vijftig en ik woon in Lemmer. Acht jaar geleden kwam ik bij Badmintonvereniging Lemmer. Mijn buurvrouw zei: ‘Het is hartstikke leuk, kom eens mee.’ Ik heb elf jaar geleden een ongeluk gehad en kon toen een tijd niet sporten, maar ik wilde wel weer wat gaan doen. Ik ging toen mee op een woensdagmorgen en ben daarna elke week gegaan. Zo leuk vond ik het. Sinds een jaar of twee/drie ben ik penningmeester bij de club.”

Wat is Badmintonvereniging Lemmer voor club?

,,Het is een gezellige, sportieve club. Iedereen wil wel een wedstrijd spelen en wil winnen, maar de gezelligheid is ook erg belangrijk. De club telt zo’n 60 leden. We hebben recreanten, jeugd, een seniorengroep en competitiespelers. De competitiespelers trainen op de maandagavond en spelen competitiewedstrijden thuis op de donderdagavond en op zondag. Woensdagochtend speelt een recreatiegroep die voornamelijk uit senioren bestaat en een tweede recreatiegroep en de jeugdspelers trainen op de maandagavond.”

Wanneer is de vereniging opgericht?

,,De vereniging is in 1973 opgericht en begon destijds in een gymzaal. Het ledenaantal was vroeger wel groter, toen hadden we zelfs een wachtlijst. De mensen die wilden badmintonnen, moesten wachten totdat er plek was bij onze vereniging. We hadden ook meerdere competitiespelers, dat aantal is nu ook minder. Dat komt doordat mensen verhuizen of naar een andere club gaan waar ze op een ander niveau kunnen spelen.”

Op welke niveau badmintonnen de huidige competitieteams?

,,We hebben een team in de weekendcompetitie dat van de eerste klasse gepromoveerd is naar de derde of vierde divisie. We hebben nog een wedstrijdteam, alleen dat heeft dit jaar niet gespeeld omdat een dame zwanger was en een ander geblesseerd was. Voor een gemixt team heb je minimaal twee mannen en twee vrouwen nodig, anders kun je geen team in de wedstrijdcompetitie uitzetten. Dames zijn niet altijd voldoende te krijgen. Veel clubs hebben naar verhouding meer mannen dan vrouwen. Deze winter heeft daarom ook een herenteam in de herencompetitie gespeeld. Dat is dan een beperkte competitie. Het is maar net hoeveel teams er aangemeld zijn. De jeugd laten we ook proeven aan de competitie. Jeugdleden spelen met allerlei toernooitje mee. Wat ik zelf merk, is dat badminton een sport is die niet bovenaan het verlanglijstje staat. Het is niet superbekend, maar wel een heel leuk spelletje.”

Wat vind jij zo leuk aan badminton?

,,Het is dynamisch, tactisch en technisch. Badminton lijkt misschien vrij statisch, maar het is best een vermoeiende bezigheid. Je moet fysiek aardig aan de bak, helemaal bij wedstrijden. Het is een spelletje, je moet ergens achteraan en dat maakt het heel leuk. Het is ook nadenken. Je moet de shuttle daar spelen waar de tegenstander niet staat. Dat is best een dingetje om dat voor elkaar te krijgen. Je kan jezelf ook elke keer weer verbeteren. Mensen die ook graag zouden willen komen spelen, kunnen altijd terecht op maandag van 20.00-22.00 uur en woensdag van 09.00 - 11.30 uur in sporthal ‘De Hege Fonnen’ te Lemmer. De eerste drie keer spelen zijn gratis. Ik kan het iedereen aanraden.”