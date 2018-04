Daverje langs de rekening

Voor 80.000 euro liet je het weerklinken als je met je autobanden over rubberen delen reed. Die, ik geloof, nog geen week gelegen hebben en toen al weer verwijderd zijn. Waarna de provincie( lees wij burgers) 80.000 harde dukaten mochten aftikken. Aardig prijskaartje als je het mij vraagt voor gewoon een stukje muziek dat je ook van een CD kunt laten weerklinken die misschien 20 euro kost. En die je weer uit kunt zetten, met 1 druk op de knop, in tegenstelling tot een weglaag. Niet onbelangrijk in dit geheel. De door onze provinciebestuur gekozen variant kostte niet alleen bijna een ton, inclusief het weer verwijderen er van, het maakte vooral omwonenden stapelgek. Dat een bestuur met allemaal intelligente ambtenaren en bestuurders niet zelf kan bedenken dat dit een hels lawaai veroorzaakt, maar vooral ook dat dit weer heel veel geld kost, is bijzonder te noemen.

Een fatsoenlijke verkeerssituatie rondom Lemmer kan er niet af, alle werkzaamheden die wel zijn uitgevoerd zijn tot nu toe gedeeltelijk fout gegaan of hebben vette vertraging opgelopen en het is wachten op de rekening met extra werk erop. En dan wordt er een kunstig project bedacht met zingend asfalt dat geen enkel nut heeft. Want kunst hoort niet langs snelwegen; wegen moeten gewoon veilig zijn. Mensen moeten er niet door worden afgeleid, andere mensen moeten er niet hoorndol door worden en het moet heel simpelweg verkeer van A naar B leiden. Net zoals een mobiele telefoon niet in de auto hoort, hoort ook een afleidende en veel te dure weg niet. Zelfs niet als de provincie 23 miljoen extra overhoudt. Die had ze dan namelijk ook wel in een aquaduct kunnen steken. Maar dat was waarschijnlijk niet experimenteel en kunstig genoeg.

Meisje (www.meisjelemmer.blogspot.com)