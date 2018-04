Niels Deinum kampioen van district Noord-Oost

Jelmer Albada turnde in Jeugd niveau 11. Er deden in deze categorie 10 heren mee. Jelmer turnde goed, maar het was een zware categorie. Hij behaalde op voltige een 5e plaats met 8,80 punten. Op sprong deed hij ook nog goed mee. Daar werd hij 7e met 10,15 punten. In het eindklassement werd Jelmer 8e met 54,45 punten.

In Junior 1 niveau 11 turnden zes heren, waaronder Wesley Wiggers. Met derde plaatsen op voltige (5.30) en in de ringen (10.20) deed hij heel goed mee. Op rek behaalde hij de 1e plaats met 10,15 punten. In het totaal had hij 52,30 punten, wat net 0,5 te weinig was voor het podium. Hij moest tevreden zijn met een 4e plek.

Jarno Pama turnde in Junior 1 niveau 10. In deze categorie zaten de zes heren dicht bij elkaar. Jarno behaalde tweede plaatsen op vloer (10.70) en rek (10.45). Bij de sprong werd hij overtuigend 1e, met zelfs een E-score van 9,90 punten. Het totale puntenaantal van 56.15 punten leverde hem een 5e plaats op.

In Senior niveau 7 had Ruben Deinum zich in eerste instantie niet geplaatst, maar door een blessure van een andere turner mocht hij alsnog meedoen. Zijn sterkste toestellen waren de sprong met 10.90 punten (3e plaats) en de ringen met 10.40 punten (2e plaats). Helaas kreeg hij een penalty op voltige van 3,00 punten, waarschijnlijk doordat er 2 elementen niet meegeteld zijn. Dat kostte hem een paar plekken in het klassement. Uiteindelijk werd Ruben 8e met een totaal van 57.10 punten.

Niels Deinum turnde ook in Senior niveau 7 en ondanks weinig training de laatste weken, ging het erg goed. Op vloer, voltige en rek werd hij 2e. Eerste plaatsen behaalde Niels in de ringen (10.90), op de sprong (11.30) en in de brug (11.35). De E-score op sprong was 9,70 punten. In het klassement had hij 65.30 punten en werd hij met een ruime voorsprong kampioen van district Noord-Oost.

Het seizoen is nog niet voorbij. Ruben mag gaan trainen voor het NK op 26 mei in Leek. Daarna hebben alle heren op 16 juni de clubteamwedstrijden in Lemmer en de meeste heren hebben zich geplaatst voor 1 of meer toestelfinales op 17 juni, ook in Lemmer.

Tekst: Irma Lok