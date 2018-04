Mila Bergsma wint provinciale voorronde turnen

De deelneemsters van Pegasus Lemmer, verdeeld over meerdere leeftijd categorieën en niveaus, turnden zeker geen slechte wedstrijden. Verschillenden lieten een duidelijke vooruitgang ten opzichte van de eerste wedstrijd zien. Af en toe kleine mislukkingen afgewisseld met topoefeningen.

Bij de jeugd supplement G excelleerde Mila Bergsma met een ijzersterke wedstrijd. Deze keer kon zij haar zenuwen beter in bedwang houden en werd verdienstelijk eerste in haar groep. Dat ondanks een verkeerde beoordeling van de jury bij balk. De 12 jarige turnster uit Lemmer is tot op heden de enige welke zeker is van doorstroming naar de Friese kampioenschappen meerkamp. Bij het schrijven van dit artikel waren de verdere doorstromers nog niet bekend. Waarschijnlijk zullen nog 2 à 3 andere turnsters gekwalificeerd zijn.

De plaatsingen voor de Friese kampioenschappen per toestel zijn wel al bekend. Dat zijn; Lieke v/d Goot bij brug en balk. Mila Bergsma bij sprong, brug en vloer. Laura Heemstra bij balk. Laura de Vries bij balk en Sanne v/d Bijl bij balk.

Op 15 april turnde Jildou Pries de ½ finale van de 3e divisie in Leek. Voor deze wedstrijd had zij zich geplaatst na de voorronde van Groningen, Friesland en Drenthe. De 22 jarige turnster van Pegasus turnde een prima wedstrijd en liet duidelijke vooruitgang vooral op brug zien. Het puntentotaal was te weinig om kwalificatie voor de Nederlandse kampioenschappen af te dwingen.