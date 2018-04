Veel activiteiten bij opening watersportseizoen Echtenerbrug/Delfstrahuizen

Het watersportseizoen in Echtenerbrug/Delfstrahuizen is afgelopen zondag feestelijk geopend.

Verschillende bedrijven hadden open dag en er was muziek op de kade. De dag begon wat druilerig, maar toen het zonnetje doorbrak, zaten de terrassen al gauw vol. Geschat werd dat er een paar duizend mensen op de opening afkwamen.

Elk half uur was er iets anders. Een optreden van een artiest of een andere activiteit die van start ging. Bezoekers hadden onder andere de mogelijkheid om per helikopter het dorp van bovenaf te bekijken en konden boten bezichtigen en meevaren op een proefvaart. Ook was er op het strand van Delfstrahuizen een vliegershow, alleen die was maar van korte duur vanwege de harde wind.

De organisatie van de opening van het watersportseizoen was in handen van Ondernemersvereniging Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen, Plaatselijk Belang en VRE. De organisatie kijkt terug op een geslaagde opening en ontving positieve reacties na afloop.