Voorjaarswandeling door eeuwenoud Rysterbosk

Ga eropuit in de Friese natuur en doe mee aan de wandelexcursie van It Fryske Gea door het Rysterbosk. Op zondag 22 april van 09.30 – 11.30 uur vindt de wandeling plaats onder leiding van natuurgids Piter Dijkstra.

Aanmelden kan tot een dag van te voren tot 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0512 - 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

In het Rysterbosk vlakbij Rijs is het heerlijk wandelen over de statige lanen, uitkijken over het IJsselmeer en een bezoek brengen aan het sprookjesachtige vredestempeltje. In deze tijd van het jaar komen alle bomen weer uit hun winterslaap. De bladeren kruipen langzaam uit hun knopjes, waarna het groen van de bladeren prachtig afsteekt tegen de donkerbruine bast.

Als bomen konden praten dan zou het in het Rysterbosk nooit meer stil zijn. In de 17de eeuw is dit bos aangelegd. Je vindt hier dan ook hele oude bomen, die veel hebben meegemaakt. De familie die het bos heeft aangelegd was niet geboren voor het geluk. Het begon met een mislukte aanleg van een succesvolle tabaksplantage en vervolgens gaf de landheer zijn fortuin stukje bij beetje weg aan de arme mensen in de omgeving. Het bos werd zelfs enkele weken gebruikt voor de lancering van V2 raketten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig is het dé plek om met de hele familie te genieten van de natuur.

Onderweg is een koffiestop bij het Murnserklif, de kosten hiervan zijn voor eigen rekening.