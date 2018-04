Peter Achterstraat prolongeert damtitel

Voor de derde maal in successie behaalde Peter Achterstraat het kampioenschap bij Damclub Lemmer. In een rechtstreeks duel rekende hij af met zijn naaste belager Hans Poepjes.

Dit ging overigens wel met het nodige geluk gepaard omdat de kersverse kampioen een verkeerde damcombinatie nam. Hans verzuimde echter hiervan te profiteren en verspeelde hierdoor ook nog zijn tweede plaats aan Joop Beetsma. Het hele seizoen is het al een voortdurend stuivertje wisselen tussen Hans en Joop om zilver of brons. Joop verschalkte Jaap Oosterdijk in de opening met een mooie damcombinatie die hem per saldo schijfwinst en even later de volle winst opleverde.

Er werd ook op de overige borden volop strijd geleverd om de nog resterende prijzen. Jan Visser boekte een snelle zege op Marjan Rutgers, terwijl Iepie Poepjes na een lange partij tegen Willem Akkerman enigszins fortuinlijk aan het langste eind trok. Jelle Jellesma zorgde voor de grootste sensatie door Barteld Kortstra te verslaan. Kortstra de man in vorm dit seizoen, had zo ongeveer zijn hele slagenarsenaal in de stelling verwerkt, maar Jelle doorzag alle listen en lagen met succes. Een unieke avond met alleen maar winnaars en verliezers.

De uitslagen:

Feike Muurling – Zwaantje van der Werff 2 – 0

Gabe Heijboer – Andries de Ruiter 2 – 0

Willem Akkerman – Iepie Poepjes 0 – 2

Jelle Jellesma – Barteld Kortstra 2 – 0

Marjan Rutgers – Jan Visser 0 – 2

Peter Achterstraat – Hans Poepjes 2 – 0

Joop Beetsma – Jaap Oosterdijk 2 – 0