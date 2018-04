Openingsfeest Profytodsd Tulpenfestival

Het openingsfeest van het Profytodsd Tulpenfestival vindt plaats op vrijdag 20 april vanaf 20.00 uur op het tulpenbelevingsveld, Creilerpad 14 te Creil. Het feest is gratis toegankelijk.

Suit Up! is een coverband uit Dronten, die Nederland wil veroveren! Deze 6 koppige band ziet er niet alleen strak uit met hun kleurrijke pakken, ze weten ook ieder feest naar hun hand te zetten. Met passie en overgave spelen zij talloze schuurfeesten, feesttenten en poppodia plat. Zij spelen keiharde rockclassics, Hollandse meezingers en alles wat daar tussen in zit, als het maar aanzet tot één ding: gekkigheid.

DJ Marc Bakker sluit de avond af met dans- en feestmuziek tot na middernacht. DJ Marc Bakker is inmiddels vele jaren een begrip in en buiten de regio Noordoostpolder voor een avond dansen en feest. Van Bruiloft tot Glemmer en dorpsfeest tot Themaparty: DJ Marc Bakker zorgt voor de juiste sfeer.