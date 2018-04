Agenda | Iepen Toanhûs

Geniet van de optredens op het Open Podium en bekijk de exposities van de cursisten van de afdeling Kunst & Design. Er is in april 3 keer een ‘Iepen Hûs’. It Toanhûs in Joure trapt af op zaterdagmiddag 14 april. Lemmer en Balk volgen op resp. vrijdagavond 20 april en zaterdagochtend 21 april.

It Toanhûs wil haar lessen zoveel mogelijk laten aansluiten op de leef- en belevingswereld van het kind. Daarom is de nieuwe ‘Mixed’ lesvorm ontwikkeld. Dit bestaat uit Mixed Music en Mixed Vocals. Mixed Music was dit seizoen in Joure een pilot die volgend schooljaar ook op de andere locaties van start gaat. Mixed gaat om samen muziek maken. Dit is namelijk leuk, creëert interactie en stimuleert de muzikale groei. Bij Mixed ga je daarom naast je individuele lessen direct aan de slag in een orkest of koor. Het Mixed Orchestra kun je ontmoeten op het open podium op 14 april in Joure. Daarnaast zijn er op het Open Podium op alle locaties verschillende optredens van onder andere leerlingen, muziekverenigingen en docenten.

Voor het complete programma per locatie en de tijden van het ‘Iepen Hûs’ kun je terecht op de website. It Toanhûs is het Centrum voor de Kunsten in De Fryske Marren en biedt een breed aanbod van cursussen en lessen.