Zakelijk Bekeken: Peter van Woudenberg geeft antwoord

Hoe zou u uw bedrijf omschrijven?

,,Ik zou ons bedrijf willen omschrijven als het aanbieden van een rustgevende en ontspannende belevingsomgeving.”

Waarom bent u met uw bedrijf gestart?

,,Onze manier van leven willen we graag delen met andere mensen. Wij hebben in Delfstrahuizen een ‘daalders plakje’ gecreëerd dat we op een gegeven moment niet meer voor onszelf wilden houden. Vandaar dat we onze tuin hebben opengesteld. De rust, die we vonden in het beoefenen van Tai Chi, willen we ook doorgeven aan andere mensen.

Waar bestaan uw werkzaamheden uit?

,,Ik zorg dat de tuin er netjes uitziet. Dit houdt o.a. in het snoeien, verplanten en het ontwerpen van de tuin. Heerlijk wroeten in de aarde, dit geeft een goede gronding. Daarbij geef ik Tai Chi/Qi Gong les in Lemmer. Tai Chi is een Chinese bewegingsleer voor bewustwording van lichaam en geest. Ik probeer de mensen leren te ontspannen zodat ze meer rust hebben om de dagelijkse dingen te doen. We hebben er niets aan als we gestrest de kinderen naar school brengen of naar ons werk gaan. De mensen kunnen in het begin wel stress ervaren als ze pas beginnen met Tai Chi. De bewegingen zijn langzaam, waardoor de mensen het gevoel hebben dat ze stilstaan. Als iemand gewend is om de hele dag te hollen, dan komt hij of zij ook tot stilstand tijdens de lessen waardoor de kans groter is dat hij of zij zich meer bewust wordt van het lichaam en geest. We hebben in Delfstrahuizen een bezoekersruimte waar men koffie of thee kan drinken, uiteraard kan dat ook in de tuin. Een bezoek aan onze nostalgische kamer is de moeite waard.”

Waar hoopt u over vijf jaar met uw bedrijf te zijn?

,,Over vijf jaar hoop ik dat AVALON – natuurlijk genieten een begrip is voor de mensen die weten dat ze op die plek een paar uurtjes kunnen ontspannen en weten te genieten van wat er te zien is. Ik ben bezig om een nostalgische timmerwerkplaats te maken en een washok waar we onze oude spulletjes tentoonstellen. Mijn Dakpan Fantasy diorama’s krijgen een mooi plekje in vitrinekasten. En ik hoop meer Tai Chi lessen te geven in verschillende plaatsen in Zuidwest-Friesland. Ik weet zeker dat er voldoende animo is van de mensen om mijn lessen te volgen. Iedereen heeft het er over dat er in China altijd mensen op de pleinen Tai Chi lopen en dat ze dat mooi vinden. Nu hebben de mensen hier ook de kans om gezamenlijk Tai Chi te lopen, hopelijk pakken ze die kans. Meer informatie is te vinden op www.avalonnatuurlijkgenieten.nl.”