Opening watersportseizoen Echtenerbrug en Delfstrahuizen

Het watersportseizoen in Echtenerbrug/Delfstrahuizen wordt op 15 april feestelijk geopend. Van 10.00 uur tot 17.00 uur houden verschillende bedrijven een open dag en is muziek op de kade.

Zo kunnen bezoekers een tochtje maken met de helikopter, geeft Toneelvereniging uit Echtenerbrug een voorstelling en is er een vliegershow.

In de lucht, op het water en aan de wal

Van 10:00 tot 17:00 uur is er de mogelijkheid om per helikopter het dorp van bovenaf te bekijken. Jachtcharter Turfskip heeft openhuis en kan men de boten bezichtigen en meevaren op een proefvaart. Langs de kade’s van de Pier Christiaansloot staan diverse foodstands en kan men ter hoogte van de brug genieten van diverse optredens van de bands: Samarwat, Band of Brothers en Krompad 3. Ook is er voor de jeugd een Jumpingtrampoline en voor de allerkleinsten een draaimolen.

Vliegershow op het strand

Vanaf 12 uur zijn diverse winkeliers geopend en vanaf 13:00 uur kunnen jong en oud op het strand van Delfstrahuizen genieten van een unieke vliegershow. Het strand is deze dag ook te bereiken over het water met de authentieke salonboot de M.S. ROMSLACH.

Toneel en dans

Om 13:00 uur en om 15:00 uur geeft de Toneelvereniging uit Echtenerbrug een voorstelling in de loods van Riethandel Slump. Om 16:00 uur geven de Real Bridge Dancers bij Hotel Tjongervalei een streetdance, breakdance, hiphop optreden.

Feestelijke opening voor 90-jarig bestaan

Ook warenhuis de Boer heeft een feestelijke opening naar aanleiding van het 90-jarig bestaan onder het genot van een hapje en een drankje.

Kerktoren beklimmen

De Kruiskerk in Echtenerbrug houd van 13:00 tot 15:00 open huis en is er de mogelijkheid om de kerktoren te beklimmen, is er orgel- en koormuziek, exposities en schminken en knutselen voor de kinderen.

Parkeren

Bezoekers die met de auto komen, hebben bij het voetbalveld parkeermogelijkheid. De organisatie van de opening van het watersportseizoen op 15 april is in handen van Ondernemersvereniging Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen, Plaatselijk Belang en VRE. Kijk voor meer informatie op de website: www.echtenerbrug.info.