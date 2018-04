Leerlingen van De Arke krijgen buitenles

Leerkrachten van CBS De Arke zijn zich ervan bewust dat buitenlessen een positief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door regelmatig reguliere lesstof in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer plezier.

In samenwerking met Jantje Beton en IVN Natuureducatie deed de school afgelopen dinsdag met veel enthousiasme mee met de Nationale Buitenlesdag. Dat buiten zijn goed is voor kinderen is algemeen bekend. Door lessen buiten te geven, worden kinderen blootgesteld aan natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht. Dit draagt bij aan minder vermoeidheid en een betere stemming en heeft ook een positief effect op het leervermogen van kinderen.