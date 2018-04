De Ontmoeting: Party with Paint

In de rubriek De Ontmoeting verhalen over waar mensen elkaar ontmoeten. Deze week zijn Diana den Boon en Petra Brijder aan het woord. Zij zijn de eigenaresses van Party with Paint.

Wie zijn jullie?

,,Wij zijn Petra Brijder (45) en Diana de Boon (51). Ik, Diana, heb een atelier, geef schilderes, schilder zelf en heb een tassenlijn. Ik, Petra, volg een opleiding tot coach waar veel tijd in gaat zitten. Daarnaast runnen we samen Party with Paint. Wij kennen elkaar al een jaar of vijftien/zestien. Onze kinderen hadden vroeger samen peutergym.”

Wat is Party with Paint?

,,Onder de naam Party with Paint geven wij schilderworkshops. We hebben Party with Paint bedacht om mensen bij elkaar te brengen en om creativiteit bij mensen uit te dagen waarvan ze niet weten dat ze dat hebben. Iedereen kan schilderen op deze manier en de mensen zijn ook vaak verbaasd als ze zien wat ze uiteindelijk hebben gemaakt.”

Hoe ontstond het idee?

,,Het idee is vanzelf ontstaan omdat ik, Petra, graag mensen bij elkaar wil hebben en ik, Diana, graag wil schilderen. Dat vonden we een perfecte combinatie. Om creatief bezig te zijn met mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen. Je kunt je voor onze workshops met meerdere mensen die je kent opgeven, maar je kunt je ook alleen opgeven. We vinden het leuk om mensen met elkaar in contact te brengen. In januari dit jaar zijn we begonnen.”

Waar geven jullie de feestjes?

,,We willen die op verschillende plekken organiseren in combinatie met verschillende restaurants zodat we een diner of high tea erbij kunnen aanbieden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken. Ook naar plekken waar we alleen de party aanbieden, dus zonder dat er een diner of iets dergelijke aan verbonden is waar men dan ook voor moet betalen. Horecagelegenheden zouden ons feest ook in kunnen huren. Zij kunnen de hapjes en drankjes dan verzorgen en wij zorgen voor het creatieve gedeelte. Wij hebben gezellige ruimtes nodig. Mensen moeten het idee hebben dat ze uit zijn. Als je in een kaal atelier staat, krijg je nooit die gezellige sfeer van een mooi restaurant of café. De nadruk ligt op de gezelligheid, het moet een feestje zijn. Vandaar Party with Paint.”

Voor wie zijn jullie party’s geschikt?

,,Voor iedereen in principe. Je hoeft absoluut niet te kunnen schilderen. De deelnemers worden stap voor stap begeleid bij het maken van een schilderij. En mannen zijn ook zeer zeker welkom. We merken dat mannen in het begin vaak sceptisch zijn, maar al snel omdraaien en erachter komen dat het hartstikke leuk is. We hebben ook vaders die met dochters komen voor quality time. Dat is superleuk om te zien. Ook zouden we het leuk vinden om voor de ouderen in het Dienstencentrum in Lemmer wat te kunnen betekenen. Daar zijn we nu mee bezig. De aanvraag ligt er in ieder geval. En wij zijn bijvoorbeeld ook in te huren voor bedrijfsfeestjes of een vrijgezellenavond voor groepen van minimaal tien personen. We doen dit echt om mensen bij elkaar te brengen en gezellig samen creatief bezig te zijn. Ter ontspanning. Muziekje erbij en een lekker hapje, dat maakt het echt een feestje.”