Hall of Fame Award voor Sumeia en Jurian

In het Van der Valk Hotel in Tiel vond voor de tweede keer de International Martial Arts Hall of Fame plaats. Wat de Oscar uitreiking voor de filmwereld is, is dit het prestigieus internationale gala voor de Martial arts. Sumeia Inad (18), bewoonster van de Therapeutische Zorginstelling de Oase in Follega en pedagogische medewerker van de Oase Jurian de Graaf (24) hadden de grote eer in de bronzen klasse van de totaal tachtig wereldwijd genomineerden. Sumeia won de award Student of the Year, voor Jurian was de Assistent Instructor of the Year. Sumeia bekend van tv programma’s als Kitchen Impossible en van Je zal het maar Hebben. Zij is onder andere twee keer Nederlands Kampioen Hapkido en Julian één keer Nederlands Kampioen.