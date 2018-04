Rineke Haarsma naar Nederlands kampioenschap balk

In Nieuwegein zijn zondag de halve finale turnen dames van de landelijke tweede divisie gehouden. In deze wedstrijd konden de turnsters zich plaatsen voor de meerkamp finale. Tevens was kwalificatie voor de toestelfinales mogelijk.

Rineke Haarsma en Josine Kruijshaar hadden zich via noordelijke voorronden en landelijke kwart finale weten te kwalificeren voor de halve finale in Nieuwegein. Op zich al een fantastische prestatie van de twee leden van Pegasus Lemmer. Beide turnsters trainen maximaal 5 uren per week. De concurrentie bestaat voornamelijk uit turnsters welke 10 tot 16 uren per week in permanent ingerichte turnhallen trainen.

Ondanks de mindere trainingsuren blijken resultaten op hoger niveau toch mogelijk te zijn door onder andere het plezier en onderling respect tussen turnsters en trainers. Het hoofd (internationaal ) jurylid bij balk gaf het compliment dat de oefeningen van beide meisjes goed doordacht waren samengesteld. Rineke Haarsma, 14-jarige scholiere bij het Bogerman in Balk, behaalde met haar ‘eenvoudige’ oefening de hoogste score en plaatste zich voor de toestelfinale bij dit toestel. Josine Kruijshaar uit Woudsend, miste deze finale door een val.

Over het geheel genomen kunnen de Rineke en Josine samen met de trainersgroep terug kijken op een geslaagde wedstrijd. In het komend seizoen blijven zij het zelfde niveau turnen en komt nu de tijd om de opbouw van dit seizoen uit te bouwen naar moeilijker oefeningen.