Hilde de Haan wint tafeltenniscompetitie obs de Meerpaal

Ook dit jaar is er op obs de Meerpaal een tafeltenniscompetitie om de meester Scheenstra bokaal gehouden. Meneer de Jong van tafeltennisvereniging Lemmer was aanwezig om de wedstrijden te begeleiden.

De 3 finalisten, Georgi Chavtchavadze, Hilde de Haan en Phyllis Duncan, hebben gestreden om de eerste plaats. Hilde stond dit jaar voor de 3e keer in de finale, zou 3 maal scheepsrecht zijn? In de eerst wedstrijd speelde Georgi tegen Hilde, dit besliste Hilde in haar voordeel, daarna moest Phyllis tegen Giorgi, ze werden goed aangemoedigd door de leerlingen van groep 5 t/m 8, leerkrachten en ouders. Phyllis won deze partij. Dit betekende dat Hilde in de finale stond tegen Phyllis, dit werd spannend, beide meiden waren super geconcentreerd en ze hebben een prachtige strijd geleverd.

Hilde kwam als winnaar uit de bus en mag de meester Scheenstra bokaal nu echt mee naar huis nemen. An Scheenstra feliciteerde Hilde met deze prachtige overwinning en de 3 finalisten mochten een prachtige prijs uitkiezen die het Lemster Warenhuis beschikbaar had gesteld. Elk jaar wordt het inleggeld gedoneerd aan een goed doel, dit jaar is dat Fonds Gehandicaptensport geworden.