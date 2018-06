Straatvoetbal evenement 4 vs 4 in Terwispel

Sport in Opsterland houdt volgende week woensdagmiddag (27 juni) tussen 13.30-17.15 uur een straatvoetbal evenement bij Us Doarpshûs in Terwispel.

Samen met de KNVB wordt het evenement georganiseerd voor alle leerlingen de groepen 5, 6, 7 en 8 van de scholen in de gemeente Opsterland. De leerlingen spelen hun wedstrijden in speciaal hiervoor beschikbaar gestelde velden met boarding op het parkeerterrein bij Us Doarpshus in Terwispel (bij vv Wispolia). Team Sport in Opsterland zorgt met het evenement dat Opsterland en Ooststellingwerf de enige twee Friese gemeenten zijn waarin een straatvoetbaltoernooi wordt gehouden.

Straatvoetbal is een mooie vorm van bewegen waarmee kinderen uitgenodigd worden om meer buiten te gaan spelen. Straatvoetbal helpt kinderen om beter en sterker te worden en draagt bij aan meer uren voetbalplezier.

Er worden twee competities gespeeld. Een competitie voor leerlingen van groep 5/6 en een competitie voor leerlingen van groep 7/8. De organisatie verwacht een hoge opkomst met 18 teams. Er zullen bij deze opkomst zeker 75 wedstrijden worden gespeeld met een duur van 5 minuten per wedstrijd. Dat betekend dat er tijdens dit evenement ruim 70 kinderen aan het straatvoetballen zijn.