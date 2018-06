Open dag tiny houses De Kreilen Bakkeveen

De minihuisjes staan tijdelijk op het terrein aan de Kreilen 4. Van Litsenburg en Terpstra willen belangstellenden de kans geven een tiny house van binnen te bezichtigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over de bouw en het wonen in een tiny house. De toegang is vrij, maar eventuele donaties komen geheel ten goede aan Stichting Cavia, de caviaopvang die op hetzelfde terrein is gevestigd.

Tiny houses

Van Litsenburg (1982) en Terpstra (1983) hebben in 2017 allebei een tiny house laten bouwen. Dit is een kleine, volwaardige woning van ongeveer 20 vierkante meter, gebouwd van duurzame materialen. Beiden wilden graag in een groenere omgeving wonen met meer vrijheid, zowel financieel als fysiek. De twee huisjes zijn identiek aan elkaar en zelf ontworpen door de bewoners. Ze zijn grotendeels van hout en bestaan volledig uit herbruikbare materialen. Duurzamer leven is een belangrijke reden om voor deze woonvorm te kiezen. Beide tiny houses hebben een composttoilet, een waterbesparende douche en een beperkte stroomvoorziening.

Stichting Cavia

Sinds een jaar is Van Litsenburg vrijwilliger bij Stichting Cavia. Een dag in de week helpt zij mee met de verzorging van de ruim 400 cavia’s die momenteel in Bakkeveen worden opgevangen. Stichting Cavia bestaat twintig jaar en is de grootste caviaopvang in Nederland, met meerdere locaties verspreid over het hele land. Op de hoofdlocatie in Bakkeveen is ook het caviadorp gevestigd. Hier verblijven oudere en zwakke cavia’s in een grote ruimte met buitenverblijf, waar de diertjes rustig oud kunnen worden.