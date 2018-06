Fryske Middei Langsweagen

De gezellige muziekmiddag is op de parkeerplaats aan het Paradys, waar wordt doorlopend wordt opgetreden door Friese artiesten, lokale koren en plaatselijk talent. De middag wordt georganiseerd in samenwerking met Frysk FM, is geheel in Friese sfeer en de toegang is gratis.

Achtereenvolgens zijn er optredens van Griet Wiersma, Country Wietske en Gaatze Bosma. Agnes Sambrink zal de presentatie verzorgen. Ook het shantykoor de Sweagemer Klompkesilers, het Popkoor de Nachtegaeltsjes uit Langezwaag en country-linedancegroep de Golddiggers uit Luxwoude zullen optredens verzorgen.

Lokaal talent wordt vertegenwoordigd door Silke Pastoor, die onlangs de talentenjacht The Voice of Heerenveen wist te winnen. De koren zullen nummers ten gehore brengen die ook zijn gebruikt bij de kunstwerken en de expositie van Haren in de Wind, onderdeel van Under de Toer en daarmee van LF2018. De expositie in de replica van de kerk is op loopafstand van de Fryske Middei en een bezoek is dan ook prima te combineren.

Onder het genot van een hapje en een drankje zal er de gehele middag en het begin van de avond muziek klinken en kunnen bezoekers uit de gehele regio genieten van de gezellige Fryske sfeer. Als het weer tegenzit zal er worden uitgeweken naar de sporthal.