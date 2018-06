Donna Gemser opnieuw op het podium

Donna Gemser uit Gorredijk van de Skate Force Formatie behoorde tot de aanstormende talenten. Al eerder in regiowedstrijden had ze laten zien in haar klasse tot de noordelijke top te behoren. Ook nu sleepte ze weer een podiumplaats uit het vuur. Een derde plaats op zowel de 500m als de puntenkoers leverde een prachtige derde plaats op in dit Nederlandse kampioenschap voor pupillen.

De N.S.P.E. (Nederlandse Skate promotie Equipe) Skate Force heeft voor de toekomst een sterke troef in handen. Jasmin van der Terp uit Jubbega reed naar een verdienstelijke veertiende plaats in het eindklassement en kan terugzien op een geslaagd en leerzaam toernooi.