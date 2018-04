Ontdekkingstocht in replica Mattheuskerk

Haren in de Wind, het vijfde Under de Toer-project van LF2018, is vrijdagavond van start gegaan in Langezwaag. Tot en met 21 oktober kunnen mensen de houten replica van de Mattheuskerk bewonderen op de begraafplaats van de echte Mattheuskerk. ,,Haren in de Wind vertelt iets over de persoonlijke herinneringen aan de Mattheuskerk”, aldus artistiek leider en bedenktster Wietske Lycklama à Nijeholt.

De belangstelling was groot voor de opening van Haren in de Wind. Niet verwonderlijk, want zo’n beetje heel het dorp was betrokken bij de realisatie van het project. Tot en met de kinderen aan toe. Zij hebben samen met hun vader en moeder, opa en oma, gouden paardjes gemaakt. De paardjes sieren een leeg veld, en vormen zo een bijzonder entree.

Wietske kwam op het idee voor Haren in de Wind toen ze hoorde over de kam die vroeger in de kerk lag. Kerkgangers die door weer en wind naar de kerk gingen, gebruikten de kam om hun haren te fatsoeneren voordat de kerkdienst begon. Omdat de kerkspits van de Mattheuskerk wordt gesierd door een paard in plaats van een haan, besloot Wietske om paardenhaar eveneens een belangrijke rol te laten spelen in Haren in de Wind.

De replicakerk is aan de buitenkant voorzien van zestien grote foto’s waarop inwoners van Langezwaag hun haar kammen. In de kerk staan objecten die geïnspireerd zijn op de inrichting van de echte kerk. Zo is er een kroonluchter: een krans van zwart paardenhaar. Er is ook een Mariabeeld waar mensen in kunnen klimmen.

,,De armen zitten laag, waardoor je moet bukken om erin te komen”, vertelt Leo Veldman uit Langezwaag, die het beeld in samenwerking met Wietske heeft gemaakt. ,,Mensen lopen altijd met rechte rug en borst vooruit, maar bij het Mariabeeld moet je nederig zijn, je trots een beetje opzij zetten.”

De replica is een open gebouw. Los van de foto’s zijn er geen afscheidingen. Het idee hierachter is dat de wind van de verbeelding door de replica heen kan waaien.

Inwoonsters Anna Margreet Bervoets en Sietske Hendriks zijn erg te spreken over het project. Hendriks: ,,Het is mooi dat ontzettend veel vrijwilligers hieraan hebben mee gewerkt.” Bervoets vindt het resultaat ‘heel leuk’. ,,Het is niet alleen maar kijken, maar ook beleven. Je kunt in de toga staan, in het Mariabeeld klimmen. Ook voor kinderen is dit leuk. Het is een ontdekkingstocht.”

Jos Thie, één van de initiatiefnemers van Under de Toer, is ook enthousiast over Haren in de Wind. ,,Door de kwaliteit van dit werk verwacht ik dat mensen van overal hiernaartoe komen. Dit wordt misschien opnieuw een kerk. En wat dat dan precies mag worden, mogen de mensen zelf invullen.”

Foto’s: Grietje van der Reijnst-Brak/HET STAAT EROP! Fotografie