Maarten van der Weijden zwemt weer na korte onderbreking

Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is weer onderweg. Na een lange nacht, waarbij hij tweemaal een slaappauze heeft genomen, is hij kort voor Workum weer te water gegaan.

Onder luide toejuichingen is hij Workum gepasseerd en zwemt nu stevig door richting Bolsward. Daar wordt hij tussen 9:00-10:00 uur verwacht.

Vannacht heeft Maarten het heel zwaar gehad. Na ruim 24 uur zwemmen klaagde hij over stevige spierpijn. Dat was het moment om even te rusten op het watermatras op het vlot achter de volgboot.