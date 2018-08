Maarten van der Weijden ligt op schema na emotionele start

Regio

Na een emotionele start op de klanken van 'Space Oddity' van David Bowie is Maarten vanochtend om half vijf in Leeuwarden begonnen met de 11stedenzwemtocht. In het bijzijn van toeschouwers, pers en zijn vrouw Daisy is Maarten in een speciaal dubbel wetsuit het water ingegaan.