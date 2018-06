Nieuw muziekevenement Kabroemmm Live

De avond voor het oldtimerfestival Kabroemmm is het al feest in Hemelum.

Zaterdagavond 30 juni komt de organisatie met de eerste editie van Kabroemmm Live. In een feesttent met top 100 coverband Virus en DJ Michel van der Ark belooft het een feestelijke muziekavond te worden voor jong en oud.

Inmiddels heeft de organisatie de eerste 250 kaarten in de voorverkoop. “Maar we verwachten dat dit er meer worden,” vertelt Wijbrand Jan Attema, één van de organisatoren van Kabroemmm Live. “Het feit dat de tent er reeds staat voor het oldtimerfestival de volgende dag, bracht ons op het idee om hier iets mee te doen. Zo is Kabroemmm Live ontstaan, waarmee we de regio nog meer op de kaart hopen te zetten.”

Naast dat een muziekavond leuk en gezellig is, geeft deze groei aan activiteiten ook meer donatiezekerheid voor de stichting. De opbrengst van Kabroemmm Live gaat net als die van het oldtimerfestival naar Het Vergeten Kind. Wijbrand Jan: “Het goede doel is én blijft altijd ons uitgangspunt. En met Kabroemmm Live hopen we daar nog een schepje bovenop te doen.”

De tent van Kabroemmm Live is 30 juni geopend vanaf 21.00 uur. De kaarten zijn verkrijgbaar voor 7,50 euro in de voorverkoop bij Bakkerij Meinsma (Balk), Boekhandel Muizelaar (Koudum), VVV (Stavoren), Bakkerij Twijnstra (Oudemirdum), Flapper Spar (Bakhuizen) en De Stekkenplek (Hemelum). Aan de kassa zijn de kaarten verkrijgbaar voor 10 euro. Meer informatie over het muziekfestival is te vinden op de Facebookpagina van Kabroemmm Live.