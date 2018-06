Nieuwe partner voor Sneker architectenbureau Kat Architecten

De toetreding van de nieuwe partner komt bijna negentien jaar nadat Kees Kat ook op 32-jarige leeftijd toetrad tot het architectenbureau. De geschiedenis van het bureau gaat echter al terug tot 1950, het jaar van oprichting door de Sneker architect Jan van der Molen (overleden in 2011). Door een nieuwe generatie aan te trekken heeft Kat gezorgd voor continuïteit in de directie, zodat het bureau weer jarenlang vol gas vooruit kan.

Roots

Koree studeerde architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, maar haar roots liggen in Friesland. De afgelopen tien jaar deed zij ervaring op bij diverse architectenbureaus in het noorden, waarmee zij veel kennis heeft opgedaan. “Met haar visie, talent en professionaliteit is het team op optimale wijze uitgebreid”, aldus architect Kees Kat. De uitbreiding van het team is tevens de aanleiding voor de naamswijziging en een upgrade van het logo.

Gevestigde naam

Het bureau is een gevestigde naam in de regio. Het portfolio van Kat Koree Architecten omvat diverse woningbouwprojecten, bedrijfspanden, herbestemmingen en projecten in particulier opdrachtgeverschap, waarvan menig project buiten Sneek maar ook veel in de stad zelf. Zo werd onlangs de verbouwing van Proeflokaal Het Gerechtshof in het centrum van Sneek afgerond en volgt daar binnenkort de oplevering van Markt 23, gevestigd in voormalig hotel De Wijnberg.

Intensieve dialoog

Ook het nieuwe onderkomen van Movacolor op het Sneker bedrijventerrein de Hemmen is van de hand van het bureau. “Door een intensieve dialoog met onze opdrachtgevers zoeken wij altijd naar de optimalisatie van de werkprocessen,” omschrijven de architecten. Kat en Koree delen bovendien hun affiniteit met het ‘fysiek maken’ van gebouwen door hoogwaardige uitwerking van de projecten in materiaal en detail.

Kwiek bureau

“Een kwiek bureau waarbinnen jong elan en frisse ondernemingszin samenkomen met meer dan 25 jaar brede ervaring in architectuur en stedenbouw”, zo kenmerkt het tweetal het ‘nieuwe’ bureau. “Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Vanuit een sterke basis kan Kat Koree Architecten verder groeien en onze opdrachtgevers van dienst blijven op de manier waarop zij dat van ons gewend zijn.”